Кванджу, Южная Корея, , 16:01 — REGNUM 27−28 марта в южнокорейском городе Кванджу прошли мероприятия в память о жителях Мьянмы, погибших в результате подавления акций протеста. Об этом сообщает The Hankyoreh.

Согласно опубликованным данным, митинг с возложением цветов (красных роз) прошёл на площади Демократического движения 18 мая.

Представители общественных организаций совместно с учащимися средней школы Гахва и средней школы Сингван провели акцию по сбору средств для жителей Мьянмы.

Узнав об акциях солидарности в Южной Кореи, один из лидеров демократической борьбы в Мьянме Мин Ко Наинг направил письмо жителям Кванджу со словами благодарности. Он подчеркнул, что международная поддержка придаёт силы народу его страны.

В результате подавления массовых акций протеста в Мьянме погибли более 400 человек, из них порядка 20 человек приходится на детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Южной Кореи осудило применение силы военными Мьянмы против демонстрантов на акциях протеста.

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