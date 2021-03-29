Уфа, 29 марта 2021, 15:55 — REGNUM Сквер памяти медиков, скончавшихся от COVID-19 при исполнении служебного долга, предложили создать в Уфе. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба межрегионального профсоюз работников здравоохранения «Действие» в Башкирии.
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Сообщается, что с данным предложением выступил координатор данной организации Антон Орлов. Он предложил создать такой сквер в парке нефтехимиков около ГКБ № 8 г. Уфы, в которой длительное время работал ковид-госпиталь.
Отмечается, что члены профсоюза уже начали собирать подписи в поддержку этой инициативы.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии от COVID-19 скончался волонтер.