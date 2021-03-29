Уфа, , 15:55 — REGNUM Сквер памяти медиков, скончавшихся от COVID-19 при исполнении служебного долга, предложили создать в Уфе. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба межрегионального профсоюз работников здравоохранения «Действие» в Башкирии.

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Сообщается, что с данным предложением выступил координатор данной организации Антон Орлов. Он предложил создать такой сквер в парке нефтехимиков около ГКБ № 8 г. Уфы, в которой длительное время работал ковид-госпиталь.

«Данная инициатива выдвигается после того, как Башкортостанское отделение Профсоюза «Действие» потеряло в январе 2021 года двух товарищей и членов профсоюза: медсестру физкабинета родильного дома ГБУЗ РБ «Городская больница г. Салават» Альфию Абдрашитову и врача выездной бригады скорой помощи ГБУЗ РБ «РССМП и ЦМК» Елену Гайнуллову», — сообщает пресс-служба профсоюза.

Отмечается, что члены профсоюза уже начали собирать подписи в поддержку этой инициативы.

«Надеемся, что эта инициатива будет воплощена в жизнь и станет напоминанием о буквально жизненной необходимости правильной работы системы здравоохранения», — подчеркнул Орлов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии от COVID-19 скончался волонтер.