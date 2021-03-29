Москва, , 15:46 — REGNUM Германия является одним из приоритетных внешнеторговых партнеров РФ, занимая второе место после Китая, и антироссийские санкции, безусловно, мешают германскому бизнесу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявил заведующий кафедрой международной безопасности и внешнеполитической деятельности России факультета национальной безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Михайленко. Так он прокомментировал мнение экспертов журнала The Economist, посчитавших, что экономическое сотрудничество Москвы и Берлина крепнет, несмотря на санкции.

«Сотрудничество России с Германией налажено в довольно больших объемах. Объем взаимной торговли двух стран в 2020 году составил около 42 млрд долларов. Германия является одним из приоритетных внешнеторговых партнеров России, занимая второе место после Китая. Санкции, безусловно, мешают германскому бизнесу (хотя где-то их и удается обойти), поэтому их отмена улучшила бы ситуацию, — сказал Михайленко. — При этом многое зависит от развития международной обстановки в целом. Если будет обострение, если будут подчеркиваться и усугубляться противоречия, перспективы российско-германского сотрудничества окажутся менее яркими. Развитие же сотрудничества будет оказывать положительное воздействие на мир, поскольку есть общие угрозы, касающиеся и Германии, и США, и Китая, и России как крупных игроков на рынке».

Как полагает Михайленко, причиной того, что происходит в настоящее время, можно назвать отмирание старого мирового порядка и формирование нового.

«Какую форму он примет — полицентризм, многосторонность, многополярность, — пока непонятно, но он однозначно будет другим. И, как все предыдущие изменения мироустройства, его формирование проходит непросто и обостренно», — убежден эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о выводах The Economist высказался экономист Вадим Ковригин.

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