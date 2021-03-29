Ростов-на-Дону, , 15:46 — REGNUM Парадный расчёт войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» отправился в Московскую область. 120 казаков на подмосковном полигоне Алабино примут участие в подготовке к параду Победы, передаёт ИА REGNUM.

В составе роты Всевеликого войска Донского — казаки из Ростовской и Волгоградской областей, Республики Калмыкия. На их подготовку и участие в параде Победы было выделено почти 16 млн рублей. Вместе с казаками Кубанского казачьего войска донцы будут чеканить шаг по Красной площади.

ИА REGNUM сообщало, что годом ранее парадный расчёт казаков возглавил атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда. Не исключено, что и в этом году он поведёт за собой казачью роту.

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