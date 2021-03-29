Екатеринбург, , 15:45 — REGNUM В Ленинском райсуде Екатеринбурга начался процесс над бывшими замруководителя областного свердловского управления СКР Михаилом Бусылко и зампрокурора региона Михаилом Чуличковым. Об этом пишут СМИ.

Оба они отказались признать себя виновными в получении взятки. Об этом они заявили в ходе заседания суда.

Как сообщало ИА REGNUM, Бусылко был задержан осенью 2019 года. Также силовики задержали и Чуличкова.

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