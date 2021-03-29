Москва, , 15:43 — REGNUM Рост цен на жилье в России могут остановить либо рост объемов строительства, либо резкое падение доходов населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

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«Рост цен за квадратный метр заставляет участвовать в ипотечных программах (даже не льготных!) тех, кто давно хотел, но не решался задуматься о собственном жилье либо улучшении жилищных условий. Ведь в долг берешь сегодня и под разумный процент, а квартиры дорожают явно быстрее и на большую сумму, чем ты по этому ипотечному кредиту выплачиваешь», — сказал Ордов.

По его словам, остановить весь этот процесс теперь сможет только либо рост объемов строительства, либо резкое снижение доходов граждан, причем не в среднем по стране, а именно у относительно обеспеченных слоев населения.

«Что в это время будет происходить с доходами наименее обеспеченных, даже представить страшно, — сказал Ордов. — Пока же цены на жилую недвижимость обречены на хоть и затухающий, но бурный рост в ближайшей перспективе. Причем эту активность граждан подогревают сами банки, так как ипотечное кредитование как форма обеспеченного кредита является наименее рискованной, а финансовых ресурсов у банковского сектора в избытке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, почему в РФ продолжают расти цены на жилье.

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