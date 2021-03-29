Москва, , 15:43 — REGNUM Те послабления, которые приводятся в Минтруде РФ при определении имущества семей, претендующих на пособия на ребенка в возрасте 3−7 лет, касаются имущества, которые точно не сделает отечественные домохозяйства богатыми, а владельцев такого имущества — зажиточными людьми, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Ведь речь идет об имуществе, признанным непригодным для жилья, квартирах и участках, полученных в качестве соцпособия, участков, площадью менее 1 гектара, долей в квартире, менее 1/3, «дальневосточных гектаров» и т. д.

Это явно не то, что может сделать российские семьи, особенно малоимущие и многодетные, олигархами. Это — остро необходимое для выживания таких домохозяйств имущество.

Государство богаче от старых сараев и картофельных грядок на заднем дворе не станет, а для семей, воспитывающих маленьких детей, — какая-никакая, а помощь. Так что решение выглядит вполне разумным и своевременным», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России изменят порядок назначения выплат семьям с детьми 3−7лет. Новый механизм их назначения разработал Минтруд.

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