Буэнос-Айрес, , 15:42 — REGNUM Полузащитник «Зенита» Себастьян Дриусси заявил, что может вернуться в аргентинский футбольный клуб «Ривер Плейт» летом. Об этом 29 марта сообщает El Intransigente.

Отмечается, что 25-летний аргентинский игрок во время трансляции на сервисе Twitch оставил сообщение, в котором говорилось: «Вернусь в июне».

Напомним, в 2017 году Дриусси перешёл в «Зенит» из «Ривер Плейта» за €15 млн. Его действующий контракт рассчитан до лета 2022 года. Ранее сообщалось, что Дриусси может перейти в бразильский «Сан-Паулу».

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