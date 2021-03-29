Москва, , 15:41 — REGNUM В России на рынке жилья сформировался дефицит качественных предложений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал данные ЦИАН о том, что в РФ средняя цена вторичной недвижимости в 16 крупнейших городах РФ в марте 2021 года увеличилась на 1,3% в месячном и 16,1% в годовом выражении.

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"Конец 2020 года раскрутил маховик роста цен на жилую недвижимость в России, а особенно в городах «миллионниках», — сказал Ордов. — Важно понимать, почему это именно маховик, а не просто процесс, которому можно приказать остановиться или замедлиться. Льготная ипотека сформировала резкий рост спроса на рынке жилой недвижимости в локальный период времени. Сформировался дефицит качественных предложений. Это был первый толчок, запустивший механизм роста цен. Теперь строители задумались об увеличении объемов строительства, но сделать это можно только на горизонте двух-трех лет как минимум».

А текущий рост цен, как пояснил Ордов, привлек внимание людей, ищущих новые инструменты инвестирования, так как ставки по депозитам явно отрицательные в реальном выражении, валютный курс непредсказуем, а фондовый рынок слишком рискован.

«Все новое в современном инвестировании в недвижимость — это хорошо забытое старое из 1990-х, когда покупка инвестиционных квартир была весьма популярным способом не только сохранения, но и приумножения собственных сбережений», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в 2021 году жилье продолжит дорожать.

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