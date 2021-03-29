Сеул, 29 марта 2021, 15:42 — REGNUM Южнокорейские студенты разработали 805-сильный водородный автомобиль Forze IX. Об этом сообщается на сайте Wmpha.
Создано авто по инициативе компании Hyundai. Автопроизводитель предложил студентам из Forze Hydrogen Racing заняться совместной разработкой водородных машин. В итоге была создана модель Forze IX. В серийное производство она будет запущена в 2022 году.
Вес нового водородного авто равен 1,5 тонны. Эта машина станет самой быстрой в своем топливном классе. Максимальная скорость автомобиля составляет 300 км/ч. Производительность двигателя равна 805 л. с. Крутящий момент от мотора распределяется на все четыре колеса.
Ранее американская компания Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) представила пикап SCG 010 Zero с водородным двигателем. Максимальный запас хода машины после полной заправки равен 1600 км.
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