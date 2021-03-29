Сеул, 29 марта, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Южнокорейские студенты разработали 805-сильный водородный автомобиль Forze IX. Об этом сообщается на сайте Wmpha.

Wmpha Forze IX

Создано авто по инициативе компании Hyundai. Автопроизводитель предложил студентам из Forze Hydrogen Racing заняться совместной разработкой водородных машин. В итоге была создана модель Forze IX. В серийное производство она будет запущена в 2022 году.

Вес нового водородного авто равен 1,5 тонны. Эта машина станет самой быстрой в своем топливном классе. Максимальная скорость автомобиля составляет 300 км/ч. Производительность двигателя равна 805 л. с. Крутящий момент от мотора распределяется на все четыре колеса.

Ранее американская компания Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) представила пикап SCG 010 Zero с водородным двигателем. Максимальный запас хода машины после полной заправки равен 1600 км.

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