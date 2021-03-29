Москва, , 15:39 — REGNUM Россия продолжает согласовывать с Германией и Францией проведение совместной видеоконференции лидеров этих стран Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Об этом 29 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы продолжаем согласование с Берлином и Парижем. Когда будут конкретные итоги согласования, мы вас проинформируем», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что видеоконференция готовится не как мероприятие «нормандской четверки».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что запланированная на 29 марта видеоконференция лидеров России, ФРГ и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона не состоялась.

Ранее глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что «нормандский» саммит запланирован на апрель 2021 года.

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