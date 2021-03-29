Ереван, , 15:38 — REGNUM Ввиду роста числа выявляемых на территории Армении новых случаев заражения коронавирусом, премьер-министр страны Никол Пашинян потребовал от соответствующих ведомств усиления мер, направленных на ограничение распространения SARS-CoV-2. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба армянского правительства.

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«Премьер-министр поручил усилить проверки, особенно в закрытых помещениях и в общественном транспорте, продолжить информирование населения о распространении культуры ношения маски, сосредоточиться на приобретении новых партий вакцин», — говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

Отметим, на сегодняшний день на территории Армении выявлено в общей сложности за все время пандемии свыше 190 тыс. носителей коронавирусной инфекции.