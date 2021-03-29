Ташкент, , 15:35 — REGNUM Пять студентов, умерших 27 февраля в Ташкенте, скончались в результате острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, сообщает 29 марта агентство Kun. uz со ссылкой на данные генеральной прокуратуры.

По данным судебно-медицинской экспертизы, дыхательная недостаточность возникла в результате отравления угарным газом. Специалисты пришли к этому выводу после проверки продуктов питания и системы подачи газа.

Ранее в генеральной прокуратуре Узбекистана сообщили, что пять молодых людей скончались в одном из домов Ташкента в результате отравления неизвестным веществом.

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