Ньон, Швейцария, , 15:35 — REGNUM В европейском отборочном турнире к чемпионату мира — 2022 решение об использовании технологии определения голов принимает организатор матча. Об этом 29 марта заявили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Если принимающая ассоциация планирует использовать систему определения голов, она должна получить письменное согласие от ассоциации команды гостей», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее в матче сборных Сербии и Португалии судьи не засчитали гол Криштиану Роналду на последних минутах.

На третьей минуте, добавленной ко второму тайму, при счёте 2:2 Роналду пробил после дальнего навеса. Мяч летел в ворота, но защитник сербской сборной выбил его с линии.

На повторе было видно, что мяч полностью пересёк линию ворот. Роналду стал об этом сигнализировать боковому арбитру, но тот гол не засчитал.

На матче не использовалась ни система видеоассистента рефери (VAR), ни технология определения голов.

Как сообщало ИА REGNUM, после матча нидерландский судья Данни Маккели извинился перед сборной Португалии за то, что по ошибке не засчитал гол.

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