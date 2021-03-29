Москва, , 15:37 — REGNUM Певица Ольга Бузова опубликовала фрагмент песни, записанной совместно с TikTok-блогером Аней Pokrov. Подписчики Бузовой в Instagram активно осуждают будущий сингл.

Мнения фанатов относительно песни неоднозначные. Помимо слов поддержки, встречаются и негативные комментарии.

«О, нашелся кто еще хуже поет… Жесть», — написал пользователь mi_smi888.

«Безголосые обе», — считает yuliya__popovaa.

«Песня топ», — прокомментировала mashula_yak_.

«Шикарное исполнение. С каждой песней всё круче», — поделился мнением пользователь elenasahar_ok.

Добавим, что композиция Бузовой и Pokrov называется «Так сильно». Дата релиза песни пока неизвестна.

Читайте ранее в этом сюжете: Ольга Бузова записала песню со звездой TikTok Аней Pokrov