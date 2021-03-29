Москва, , 15:32 — REGNUM В России существует разница в оплате труда как между регионами, так и между отраслями в региональном разрезе. Это обычная практика, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Даже крупные компании, которые имеют свои филиалы в регионах, платят разную заработную плату своим сотрудникам, которые занимают одинаковые должности. Обычно исходят из стоимости потребительской корзины в данном регионе.

И, если стоимость потребительской корзины в регионе составляет 80% от стоимости этой корзины, например, в Москве, то и сотрудник в регионе может получать 80% от заработной платы в Москве.

Очень часто на заработную плату в регионах России влияют такие факторы, как соотношение спроса и предложения, мобильность рабочей силы.

Часто в регионах отмечается низкий спрос из-за ограниченности рабочих мест и высокое предложение, и жители региона стоят перед выбором — соглашаться на низкую заработную плату или уезжать в поисках лучших условий.

В целом в России достаточно много серьезных факторов, влияющих на разницу в оплате труда. И во многих случаях она оправдана, но ситуация, когда она отличается в несколько раз при равных условиях, не очень логичная. Здесь важна и политика государства в данном вопросе, и поведение бизнеса», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Югра, Ямал. Ненецкий АО, Магаданская область, Чукотка и Сахалин лидируют среди регионов России по уровню средних зарплат в небольших населенных пунктах.

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