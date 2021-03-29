Пенза, , 15:59 — REGNUM С заявлением в полицию обратилась 61-летняя жительница Пензы и сообщила, что пострадала от телефонных мошенников. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Злоумышленник позвонил потерпевшей и, представившись сотрудником банка, предостерег женщину о кредите, который пытаются оформить на ее имя. Лжесотрудник предложил пенсионерке самостоятельно оформить кредит и перечислить средства на «безопасный» счет. Женщина прислушалась к звонившему и перечислила на счет более 500 тыс. рублей. Затем доверчивая горожанка подала заявку на кредит в размере свыше 700 тыс. рублей. Полученные деньги она перевела через банкомат на несколько телефонных номеров, предоставленных злоумышленником. Общий ущерб составил около 1,5 млн рублей.

В полиции женщина рассказала, что о подобных случаях обмана знала. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

ИА REGNUMнапоминает, в Чебоксарах возбуждено уголовное дело по факту крупного мошенничества: 58-летний горожанин после общения с аферистами остался без 6 млн рублей. Доверчивый мужчина перевёл сбережения на «безопасный счёт», предварительно оформив несколько займов.

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