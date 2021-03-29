Кишинёв, , 15:39 — REGNUM Депутаты парламента Молдавии от «Партии социалистов» призывают президента республики Майю Санду согласовать кандидата на пост премьер-министра страны с парламентским большинством. Об этом 29 марта заявил представитель партии Влад Батрынча на брифинге.

Он выступил после консультаций членов фракции «социалистов» и Санду. По словам Батрынча, депутаты в ходе встречи отметили, что продолжают настаивать на том, что президент республики, согласно конституции, обязана согласовывать кандидата на пост главы правительства с парламентом.

«Мы подтвердили, что решения могут быть найдены только в ходе диалога. Мы не принимаем одностороннюю позицию и давление», — процитировали Батрынчу на сайте «Партии социалистов».

Он также сообщил, что Санду в ходе переговоров не сказала, как планирует поступить в дальнейшем.

Стоит отметить, что Санду дважды выдвигала на пост премьер-министра Молдавии своего кандидата — Наталью Гаврилицу, и оба раза в парламенте голосовали против. После второго отказа депутатов принять кандидата в премьер-министры президент в Молдавии имеет право распустить парламент и объявить досрочные выборы, но «социалисты» обратились в КС, и он признал второе выдвижение Гаврилицы неконституционным. В ответ на это Санду выдвинула в премьер-министры Игоря Гросу. Депутаты также отказались голосовать за него.

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