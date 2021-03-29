Брюссель, , 15:36 — REGNUM Прививки от коронавирусной инфекции может получить к середине июля 70% населения Евросоюза. Об этом заявил вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас, сообщает 29 марта El Pais.

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«70% европейского населения сможет достичь иммунитета 14 июля», — сказал Схинас и отметил, что это весьма символичная дата, отсылающая к национальному празднику Франции.

Он сравнил вакцинацию с дизельной машиной, которая не останавливается, даже если сначала работает с перебоями. Речь идёт о самой масштабной программе вакцинации в истории человечества, добавил Схинас.

Вице-председатель ЕК заявил также, что проблемы с поставками вакцины от AstraZeneca не сорвут всю прививочную кампанию, так как есть ещё три производителя вакцин, которые выполнят задачу.

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