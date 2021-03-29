Уфа, , 15:33 — REGNUM Гражданку Казахстана осудили за незаконное производство наркотиков в Уфе. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В суде было установлено, что летом 2019 года в Уфе 29-летняя обвиняемая организовала лабораторию по производству наркотиков в частном доме. Ей удалось изготовить более 7,5 кг синтетического наркотика. Помимо этого, стражи порядка у нее дома изъяли прекурсоры запрещенных веществ общим весом свыше 14 кг и оборудование, необходимое для производства наркотиков.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Свою вину фигурантка уголовного дела признала.

В результате суд в Уфе признал подсудимую виновной и приговорил ее к шести годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии шестерых участников наркогруппировки осудили на длительные сроки.