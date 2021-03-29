Архангельск, , 15:28 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области выявили 81 случай COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

Среди новых заболевших — 24 жителя Пинежского района, 18 архангелогородцев, 11 жителей Плесецкого района, семь северодвинцев и семь жителей Мезенского района. Кроме того, инфекцию подтвердили у нескольких жителей Шенкурского, Устьянского, Котласского, Приморского, Холмогорского районов и Новодвинска.

С начала пандемии в Архангельской области COVID-19 перенесли 56 776 человек, более 800 скончались.