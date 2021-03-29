Киев, , 15:29 — REGNUM Предприятие «Искра», являющееся частью госконцерна «Укроборонпром», изготовило и передало вооружённым силам Украины (ВСУ) модернизированную радиолокационную станцию (РЛС) 35Д6М. Об этом сообщила 29 марта пресс-служба концерна.

В пресс-службе отметили, что станция может работать практически в любых климатических условиях, имеет улучшенные тактико-технические характеристики, а также выносные рабочие места, которые позволяют полноценно управлять ею на расстоянии до 300 метров.

«Мы имеем многолетний опыт изготовления и модернизации станций типа 35Д6, 36Д6. Высококвалифицированные специалисты «Искры» обеспечивают постоянное техническое сопровождение работы РЛС в течение всего цикла эксплуатации станций, как на территории Украины, так и за её пределами», — процитировали в пресс-службе слова главного конструктора обзорных радаров «Искры» Дмитрия Семёнова.

Напомним, РЛС 35Д6М является модернизированной версией советской станции СТ-68УМ, разработанной в начале 80-х годов XX века.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на линии соприкосновения с ЛНР погибли двое украинских силовиков. Причиной их гибели стал взрыв украинского миномёта «Молот» — копии советского миномёта 2С12 «Сани».

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