29 марта 2021 | Время чтения 8 мин

Новости, которые в социальных сетях обсуждали жители Владимирской области с 22 по 28 марта, — в обзоре ИА REGNUM

Марина Каширская, , 17:12 — REGNUM «Минута славы» Мурома

Здание областной администрации во Владимире Парфенов С

Во Владимирской области на минувшей неделе в центре внимания оказался город Муром. 23 марта при сносе здания старого элеватора часть города оказалась без света, отопления и горячей воды: после направленного взрыва здание упало не так, как рассчитывали специалисты, и обломки повредили линии электропередач и теплосети.

В соцсетях о ликвидации аварии отчитывался губернатор Владимир Сипягин:

«По моему поручению в Муром, где в результате направленного взрыва повреждены линия электропередач и теплосети, выехала директор департамента ЖКХ Елена Семёнова. Её задача — обеспечить максимально оперативное возвращение жителям всех бытовых благ: света, воды, отопления. С главой округа Муром Евгением Рычковым мы на связи, так что все вопросы, требующие моего личного участия, будем решать в живом режиме. Ситуация под контролем…

Семенову заверили, что техника будет устранять завалы до их полной ликвидации. Семёнова отметила оперативную, профессиональную реакцию администрации округа Муром, слаженное взаимодействие управляющих компаний и «Владимиртеплогаза». Она уточнила, что теплотрасса выдержала гидравлический удар от обломков в месте разрушения элеватора, а прорыв произошел в другом месте. Поэтому пришлось отключить от теплоснабжения административные здания. Это позволило запитать систему теплоснабжения многоквартирных домов».

Отчёты губернатора устроили не всех местных жителей:

«Нам бы специалистов, сантехников с нормальными руками, а не директора департамента. А то наши специалисты медленно работают. Подгонять их никто не хочет».

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин Gubernator33.ru

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Неудача взрывотехников в Муроме получила широкий резонанс и дошла до федеральных СМИ и телевидения. Местные жители, не ожидавшие такой «популярности», в сообществе «Типичный Муром» обсуждали, стоит ли новость такого внимания. Оказалось, некоторые горожане коммунальной аварии не заметили совсем или сочли её незначительной.

«Почему теплотрасса не была защищена от падения обломков? Деревья на провода упали… Это что за апокалипсис устроили, все СМИ страны с утра бубнят!»

«Поговорить же больше не о чем! В мире ничего не происходит, а вот снос элеватора — архиважная тема».

«Ну, как бы полгорода остались без света, тепла и горячей воды. Почему бы и не рассказать о такой проблеме?»

«9 часов не было отопления, на улице 0 градусов, если бы не сказали людям — они бы этого даже не заметили, лишь бы побубнить, уже в прокуратуру ночью собиралось полгорода».

«Почему до первого канала доходят только плохие новости про Муром?»

«Не только Петром с Февроньей прославляться и концертом на набережной!».

«Так-то еще и в Сербии прославились! «Угасили весь город».

«Полгорода, видимо, замёрзли насмерть, раз уже по Первому каналу крутят снос элеватора».

«Детство, прощай…»

«Ну что уж вы ругаетесь, рассчитайте сами таких масштабов действие. Не всегда всё идёт по плану. Всё восстановят, и все будут довольны. Не думаю, что затянется надолго. В целом сработали прекрасно, здание на дорогу не упало. Радуйтесь весне! Какая классная погода! Выходите на улицу!»

Подрыв элеватора. Муром

«Теперь очередной ТЦ построят?»

«У меня в квартире после взрыва трещина по потолку пошла».

Авария со скорой

В тот же день, 23 марта, в Муроме обсуждали аварию с участием скорой. Видеозапись с авторегистратора одного из очевидцев события опубликовали в соцсетях. На видео машина скорой помощи на полном ходу врезалась в легковой автомобиль, который не уступил ей дорогу на перекрёстке.

«Я первым стоял на перекрестке, скорая чудом не въехала в меня. Они на вызов к ребенку торопились. На мое предложение отвезти их на вызов ответили отказом и вызвали другой экипаж. Надеюсь, что к ребенку успели.

Забыл добавить: медики вели себя очень достойно и профессионально, сразу после столкновения, не успев себя осмотреть, побежали к «Рено» — узнать, есть ли пострадавшие и нужна ли медпомощь», — рассказал очевидец.

«Самое страшное, когда не успевают к ребёнку из-за чудаков с большой буквы М. Да даже если просто не успевают спасти. А потом скорая не успеет к нему или к родственнику».

У комментаторов разгорелась дискуссия, кто виноват в ДТП. Защитники нашлись у обеих сторон.

«Ну, как бы, скорая помощь, как и другая спецтехника, прежде, чем совершить какой-то маневр (проезд на красный, например), обязана убедиться в его безопасности. А не гнать сломя голову, надеясь на реакцию других участников движения».

«Виноват [водитель] на «Рено». При звуковом сигнале он должен был остановиться и пропустить скорую, а он гнал сломя голову».

ДТП с участием машины скорой помощи. Муром

«Скорая виновата, на «Рено» просто не видит в такой ситуации, значит, и среагировать не смог».

«Надо по сторонам смотреть. А маячок и сирена — это не панацея. Понятно, что у скорой преимущество, но неужели он не мог притормозить и проехать перекресток медленнее? Нет же, ПДД на его стороне, в аварию попал, зато прав! Такие ДТП со скорыми случаются в России практически ежедневно».

«То есть, если скорая торопится на вызов, ей надо с включенными сиреной и маячком перед каждым перекрёстком притормаживать и смотреть, нет ли оленя? Так смысл тогда в спецсигналах?»

Новая глава борьбы с мусором

В Петушинском районе снова подняли тему мусорных полигонов. В этот раз местные власти выступили не против московского мусора, а «соседнего» — из Александровского района. В соцсетях органов местного самоуправления Петушинского района 22 марта было опубликовано письмо с официальной позицией властей, подписанное главой Петушинского района Еленой Володиной и главой администрации Петушинского района Александром Курбатовым.

Согласно новой региональной схеме обращения с отходами, мусор из Александровского района должны везти в Петушинский район на полигон ТКО у деревни Бабанино, так как свалку в Александровском районе закрыли. Также схема предусматривает строительство мусоросортировочного комплекса «Петушки» в Петушинском районе.

Местные власти не смогли оспорить это решение и теперь протестуют против него:

«Администрация Петушинского района, Совет народных депутатов и Совет муниципальных образований не согласны с позицией администрации Владимирской области и намерены предпринять все необходимые меры для недопущения загрязнения Петушинского района. 22 марта будет направлено повторное обращение к директору департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области Т. Л. Клименко и губернатору Владимирской области, рассматривается возможность защиты интересов жителей Петушинского района в различных инстанциях государственной и федеральной власти».

Мусорный полигон Дарья Драй © ИА REGNUM

Отказались разделить радость

Владимир Сипягин 24 марта на личной странице поделился данными экономического развития региона за 2020 год:

«Ежегодно к концу марта мы получаем важнейшие статистические данные о состоянии экономики области по итогам прошедшего года. Они помогают нам принимать управленческие решения. Полученные объективные данные говорят о том, что в 2020 году, несмотря на пандемию, обеспечен рост основных показателей экономического развития Владимирской области:

— объем инвестиций в основной капитал составил 93,41 млрд руб. (рост на 1,6% к уровню 2019 г. в сопоставимых ценах);

— объем экспорта достиг 47,6 млрд руб. (+ 4,5% к 2019 г.);

— индекс промышленного производства составил 119,3%, в том числе по обрабатывающим производствам — 122,2%;

— предприятиями промышленности отгружено товаров, работ и услуг на 575,5 млрд руб. (+8% к 2019 г.), в том числе предприятиями обрабатывающих производств — на 519,2 млрд руб. (+8,5% к 2019 г.)».

Далее последовала публикация о росте валового регионального продукта. При этом комментаторы возразили, что во Владимирской области всё еще много нерешённых проблем:

«К концу марта надо обратить внимание на дорожное покрытие в городе. Растаяло вместе со снегом».

Яма на дороге TOrange.biz

«Как же хорошо стало во Владимирской области!!! Аж слёзы счастья покатились…»

«Получается, учитывая инфляцию и падение рубля, все показатели всё равно демонстрируют спад?»

«Да, напишите. И напишите еще, почему жить лучше не становится. Почему, являясь профицитным регионом по молоку, на молоко такая цена и оно такого качества? И яйца по 100 р. за десяток?»

«С медициной беда. Терапевтов нет, к специалистам запись через «Госуслуги» за 2−3 недели».

«Растет уровень доходов у населения? Какой доход? Люди в нищете живут. Особенно в деревнях и сёлах. Какие места рабочие? Все в Москву ездят на заработки. Потому что там реально платят. А в Петушинском районе пенсионеры себе дрова не могут купить, потому что газ — это очень дорого».

В сообществе «Типичный Владимир» анонимный пользователь считает, что активность Сипягина в соцсетях не делает его ближе к жителям региона, которые хотят ему пожаловаться:

«Для чего нашему любимому губернатору соцсети? Для того, чтобы себя любимого показать или слышать народ? Писал ему во все известные мне соцсети, но всё, как в чёрную дыру, улетает, достучаться невозможно. На личный приём не записаться, звонил по телефону — никто трубку не берёт. Для чего он там кресло занимает и получает огромные зарплаты? Чтобы людей куда подальше посылать или всё-таки решать их проблемы?»