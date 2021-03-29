Вашингтон, , 15:25 — REGNUM Фильм российского режиссера Ильи Найшуллера под названием «Никто» возглавил американский прокат, сообщает портал Variety.

Отмечается, что за выходные фильм собрал в прокате $6,7 млн

При этом, как уточняет портал, это «солидное, но не звездное начало» — кинотеатры в Лос-Анжелесе и других городах США только начинают «всерьез открываться».

Как сообщало ИА REGNUM, фильм «Никто» — это криминальный боевик, рассказывающий историю Хатча Манселла, обычного американца, которого играет Боб Оденкерк. Манселл становится случайным свидетелем попытки убийства молодой женщины. Спасая ее, главный герой убивает племянника наркобарона. После этого наркокартель объявляет на Манселла охоту.