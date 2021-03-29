Москва, , 15:24 — REGNUM Олимпийский чемпион 2012 года по прыжкам в воду Илья Захаров планирует пройти отбор на Игры в Токио после возобновления карьеры. об этом 29 марта заявила главный тренер сборной России Светлана Моисеева.

Срок дисквалификации Захарова, который был обвинён в нарушении антидопинговых правил, истечёт 22 мая.

«Думаю, что решение вернуться к тренировкам и к соревновательной деятельности он принял после переноса Олимпийских игр. И это правильное решение», — цитирует Моисееву ТАСС.

Она отметила, что Захаров не попадёт на Кубок мира и чемпионат Европы, но сможет отобраться на Олимпиаду, если успешно выступит на чемпионате России, который состоится в Казани с 27 мая по 2 июня.

В ноябре Захаров объявил о завершении карьеры. Этим он объяснил пропуск трёх допинг-тестов в течение 12 месяцев, из-за чего получил дисквалификацию на 1,5 года.

Захаров выиграл золото на Олимпиаде-2012 в прыжках с трёхметрового трамплина, а также вместе с Евгением Кузнецовым одержал победу на чемпионате мира — 2017 в синхронных прыжках.