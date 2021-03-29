Москва, , 15:23 — REGNUM В администрации президента РФ оставили без комментариев предложение допустить к заключённому Алексею Навальному немецких врачей, которые следили за здоровьем во время его лечения в Германии. Как заявил 29 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это не вопрос Кремля. Для разъяснения по этой теме лучше обратиться в Федеральную службу исполнения наказаний.

«Ещё раз повторяю: это не наш вопрос, мы не будем его комментировать», — подчеркнул он.

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что в России не было случаев предоставления для иностранных врачей доступа к лечению заключённых в российских колониях.

«Я не знаю, что такие прецеденты были», — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь главы государства добавил, что не считает, что вопрос здоровья Навального имеет какие-то международные аспекты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области, которые лично навестили Навального с целью выяснения, соблюдаются ли права и законные интересы заключённого, сообщили, что осужденный не имеет жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии.

В пресс-службе регионального управления ФСИН заявили, что состояние здоровья отбывающего срок в колонии блогера Алексея Навального по результатам медобследования, проведённого 24 марта, оценивается врачами как удовлетворительное.

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