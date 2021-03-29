Екатеринбург, , 15:39 — REGNUM В Свердловской области подтвердили 143 новых случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 28 марта 2021 года в области выявили 139 носителей коронавируса. Всего в регионе зафиксировали с начала пандемии 82 251 случай заражения.

Вирус SARS-CoV-2 выявили за прошедшие сутки у жителей Екатеринбурга (+59), Арамильского, Артемовского городских округов, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Серова, Сосьвы, Сухого Лога, Талицкого и Шалинского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области поручили обеспечить вакциной от COVID-19 территории, которые могут пострадать от паводка.

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