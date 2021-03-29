Ташкент, 29 марта 2021, 15:20 — REGNUM Глава правительства Венгрии Виктор Орбан посетит Узбекистан с официальным визитом 29−31 марта 2021 года. Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе узбекистанского лидера.
В рамках визита состоится первое заседание узбекско-венгерского делового совета, в котором примут участие представители компаний Узбекистана и Венгрии.
Кроме того, Орбан планирует посетить научные и исторические объекты Узбекистана. По итогам визита стороны планируют подписать ряд двусторонних соглашений.
Подписанные документы будут направлены на развитие сотрудничества в сфере экономики, энергетики, образования, культуры, межрегионального сотрудничества, занятости и трудовых отношений.
Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан выразил надежду на поддержку Венгрии в продвижении товаров в ЕС