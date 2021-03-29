Москва, , 15:19 — REGNUM Смягчение Министерством труда РФ требований к имуществу при назначении пособия на детей 3−7 лет — это обоснованное решение властей. Помощь семьям станет более адресной, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

«Помимо среднедушевого дохода теперь будет учитываться количество квартир, машин, земельных участков, которые принадлежат семье, то есть все движимое и недвижимое имущество.

Однако, такое имущество, как: доля в квартире, составляющая одну треть и менее, а также наличие земельного участка в 1 гектар в сельской местности, не будут учитываться органами социальной защиты при назначении пособия.

Для определения степени нуждаемости семьи будут проверять информацию о доходах за последние четыре месяца, предшествующие назначению выплаты.

Помимо этого, будут учитывать трудовой и предпринимательский доход, имеющиеся пенсии, стипендии, проценты по вкладам, а также средства от сдачи имущества в аренду, алименты и соцвыплаты.

Таким образом, имущественная обеспеченность граждан, и некого рода имущественный ценз, претендующих на данные выплаты, значительно смягчена относительно первоначальных заявлений Министерства труда», — считает адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, с апреля 2021 года в России изменяется порядок назначения выплат семьям с детьми в возрасте 3−7 лет. Новый механизм их назначения разработало Министерство труда и социальной защиты РФ.

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