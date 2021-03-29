Москва, , 15:18 — REGNUM В регионах РФ любая дополнительная нагрузка на бизнес в виде ужесточения правил использования контрольно-кассовой техники на розничных рынках, скорее всего, будет финансово неподъемна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал соответствующие планы российских налоговиков и Минфина. По его мнению, ситуация в регионах существенно отличается от того, что есть в Москве.

«В регионах существование «торговых развалов» связано с экономией и низкоценовым ассортиментом. В этих реалиях любая дополнительная нагрузка на бизнес в виде ужесточения правил использования ККТ, скорее всего, финансово неподъемна и для частных бизнесменов экономически нерациональна, тем более в период кризиса, — сказал Ордов. — Как бы в итоге благими намерениями налоговики не вымостили дорогу в финансовый ад как для малого бизнеса, так и для простых граждан. Одной рукой мы печатаем наличные и пускаем их в экономику, а другой мы грозим пальцем, заставляя бизнес самому оплатить презумпцию вины».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов высказался о том, нужно ли в Москве ужесточать правила использования ККТ.

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