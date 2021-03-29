Ярославль, , 15:18 — REGNUM В 2021 году «Ярославльводоканал» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обновит более 5 км сетей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в АО «Ярославльводоканал».

Работы на улице Мельничной Ярославльводоканал

По национальному проекту коммуникации будут заменены на 10 объектах. Это улица Корабельная, Тормозное шоссе, улицы Мельничная, 8 Марта, Борки, Стопани, пр-т Авиаторов, пр-д Шавырина, улицы Промышленная и Волжская набережная.

«На сегодняшний день выполнено порядка 10% общего плана в рамках БКАД, работы ведутся согласно графику. Работы включают в себя замену сетей и водопроводных вводов. Работаем с помощью установки ГНБ (горизонтальное направленное бурение), которое не требует разрушения поверхности грунта и ускоряет процесс работы», — отметил заместитель технического директора АО «Ярославльводоканал» Михаил Пасхин.

Работы по обновлению сетей централизованной наружной системы холодного водоснабжения в настоящее время уже подходят к завершению на проспекте Авиаторов. Сотрудниками предприятия проложено 650 метров новых коммуникаций. Активно ведутся работы на улице Мельничной, там планируют заменить около 400 метров сетей.

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