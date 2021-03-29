«Ярославльводоканал» обновит пять километров сетей в рамках нацпроекта
Ярославль, 29 марта, 2021, 15:18 — ИА Регнум. В 2021 году «Ярославльводоканал» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обновит более 5 км сетей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в АО «Ярославльводоканал».
По национальному проекту коммуникации будут заменены на 10 объектах. Это улица Корабельная, Тормозное шоссе, улицы Мельничная, 8 Марта, Борки, Стопани, пр-т Авиаторов, пр-д Шавырина, улицы Промышленная и Волжская набережная.
Работы по обновлению сетей централизованной наружной системы холодного водоснабжения в настоящее время уже подходят к завершению на проспекте Авиаторов. Сотрудниками предприятия проложено 650 метров новых коммуникаций. Активно ведутся работы на улице Мельничной, там планируют заменить около 400 метров сетей.