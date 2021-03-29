Севастополь, , 15:17 — REGNUM Следственные органы Севастополя проводят проверку по информации о получении школьницей травм в квест-комнате, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю 29 марта.

Информация о ЧП появилась в СМИ. В частности, сообщалось, что в Севастополе 14-летняя девочка при прохождении испытаний в квест-комнате на Фиолентовском шоссе упала и порезала лицо. Врачи оказали школьнице помощь, на данный момент она выписана домой.

СК начал проверку обстоятельств происшествия на предмет наличия в действиях организаторов квеста признаков преступления, предусмотренных ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации («Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение.