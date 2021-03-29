Берлин, , 15:22 — REGNUM Германский МИД обеспокоен сообщениями о попытке взлома компьютеров и почтовых аккаунтов нескольких депутатов бундестага. Эта информация проверяется, сообщила представитель внешнеполитического ведомства Андреа Зассе 29 марта.

Она отметила, что в МИД ознакомились с сообщениями о фишинговой рассылке на адреса ряда парламентариев. Этот инцидент — повод для беспокойства.

Ведомство проверяет обстоятельства случившегося и сделает выводы по итогам проверки. Затем будет объявлено, какие именно последуют меры, добавила Зассе.

Как сообщало ИА REGNUM, о попытке взлома компьютеров и адресов личной почты семи депутатов Бундестага и 31 депутата региональных парламентов стало известно 26 марта. Всем им некто отправил фишинговые сообщения с вредоносными ссылками.

Еженедельник Der Spiegel предположил, что за инцидентом стоит группировка Ghostwriter. Утверждалось также, что она якобы может иметь отношение к России, но никаких доказательств приведено не было.

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