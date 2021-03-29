Баку, , 15:20 — REGNUM Глава минобороны Азербайджана Закир Гасанов потребовал повысить уровень боеспособности вооруженных сил (ВС) страны. Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе азербайджанского оборонного ведомства.

Уточняется, что 29 марта на центральном командном пункте под руководством министра обороны страны прошло служебное совещание с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск и начальников главных управлений, управлений и служб министерства.

Кроме них, к совещанию подключили по видеосвязи командиров объединений и соединений, дислоцированных на территориях Нагорного Карабах, которые отошли Азербайджану после недавнего обострения конфликта в регионе, а также другие должностные лица.

«Генерал-полковник З. Гасанов поручил сосредоточить основное внимание на повышении уровня подготовки личного состава и боеспособности подразделений, на улучшении качества тренировок и занятий по боевой подготовке, проводимых в воинских частях, в частности, в подразделениях, дислоцированных на освобожденных территориях», — говорится в сообщении.

Также указывается, что во время проведения тренировок будет учитываться опыт эскалации конфликта в регионе осенью прошлого года. При этом глава минобороны Азербайджана уточнил, что в ходе данных мероприятий необходимо обеспечить безопасность служащих и сохранить их здоровье, а также повысить их морально-психологическую подготовку и укрепить воинскую дисциплину.

Как передавало ИА REGNUM, 26 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет контакты со своими коллегами из Армении и Азербайджана 2 апреля на полях заседания Совета министров иностранных дел СНГ.