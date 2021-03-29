29 марта 2021 | Время чтения 3 мин

Константин Черепанов, , 16:08 — REGNUM Фондовые индексы США на минувшей неделе (22−28 марта) закрылись разнонаправленно на фоне частичного перехода в «компании стоимости» из «компаний роста». Основными сигналами для американского рынка стали продолжение успешной вакцинации и отличный отчёт по рынку труда. Некоторую сумятицу вызвали сдувшиеся пузыри в акциях ViacomCBS, Discovery, Vipshop и прочих.

Фондовая биржа США Иван Шилов © ИА REGNUM

Прививочная кампания набирает обороты в США. Количество прививок в сутки достигло 2,7 млн (+1,2 млн с презентации по Байдену), а количество первых прививок составило 1,76 млн, что через 21 день может конвертироваться в 3,5 млн, или более 1%, населения США в день, а темп вакцинации составит 0,5% в день с учётом необходимости введения двух прививок. При этом уровень вакцинации хотя бы одной прививкой совершеннолетнего населения (пока разрешено только этой возрастной группе) составил 36%, а аналогичный уровень вакцинации в группе 65+ — 72%, то есть подавляющая часть группы риска будет полностью привита два раза в течение 21 дня.

На фоне удачной прививочной кампании и постепенного снятия ограничений в США начинает восстанавливаться рынок труда. Первичные заявки на пособия по безработице заметно снизились — на 97 тыс., до 684 тыс. человек, вторичные заявки также снизились на 260 тыс. чел., но текущий показатель не учитывает вторичных заявок по дополнительной программе, данные по которой идут с задержкой в три недели.

Коронавирус в США Russian.news.cn

В пятницу, 26 марта, произошло значительное падение акций ряда американских и китайских компаний: Vipshop, Baidu, TencentMusic, ViacomCBS, Discovery, Farfetch, iQiy, GSX Techedu. По данным СМИ, причиной этого стали маржин-коллы корейского фонда Archegos Capital Management по операциям с большим плечом на более чем $23,5 млрд. Падение акций ViacomCBS с максимумов составило 50%.

Центр по контролю заболеваний (ЦКЗ) не ответил круизным компаниям на предложение возобновить операции с 4 июля. Текущий условный запрет действует до начала ноября, но круизные компании ещё не прошли аттестацию. 4 июля — День независимости США — назван целью администрации Байдена для возвращения к нормальной жизни, поэтому не исключаем, что, как и в прошлом, администрация Байдена надавит на ЦКЗ.

Нефть Brent держалась выше $60 за баррель благодаря блокировке Суэцкого канала. Но этот фактор ушёл. Данные по запасам выходят на первый план, а они были негативными: рост по всем категориям углеводородов: нефть, бензин, керосин и прочее. Данная динамика может быть следствием локдаунов в Европе или активности сланцевиков.

Доходность 10-летних трежерис снизилась на 4 б. п., до 1,68% за неделю, после увеличения волатильности на рынке в отдельных именах, нефтяной и круизных отраслях. На этой неделе (29 марта — 4 апреля) должны пройти аукционы казначейства по долгосрочным облигациям на $148 млрд. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB также снизилась на 4 б. п., до 2,56% за неделю, а спрэд остался на уровне 0,84%.

Фондовая биржа США Rafael Matsunaga

Компании и инвесторы приготовились к окончанию пандемии. Доходности облигаций эмитентов с рейтингами ниже инвестиционного пользуются спросом среди инвесторов, несмотря на рост доходностей трежерис. Ситуация по вакцинациям в США и Великобритании выглядит наиболее обнадёживающей, поэтому инвесторы концентрируются на эмитентах из этих стран: Deltaairlines, EasyJet и пр. Эмитенты также не отстают: Nordstrom и LBrands досрочно погасили пандемийные выпуски обеспеченных облигаций с премией, чтобы иметь возможность начать выплачивать дивиденды, высвободить обеспечение и сигнализировать, что менеджмент и акционеры уверены в компании.

Основное внимание на рынке теперь будет приковано к вакцинации и рынку труда в США. Инвесторы будут оценивать — насколько прогресс в вакцинации поможет восстановлению рынка труда. Также инвесторы будут следить за обещанным развёртыванием массовой вакцинации в Европе и новыми локдаунами, это особенно актуально ввиду проблем с собственным производством вакцин. Результаты встречи ОПЕК+ на этой неделе будут важны с точки зрения сохранения политики альянса по поддержанию дефицита на рынке и стремлению к уменьшению мировых запасов. Напомним, что Саудовская Аравия хочет провести SPO Saudi Aramco в 2021 году, для чего ей может потребоваться более высокая цена нефти.