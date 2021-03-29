Берлин, 29 марта, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил первое изображение минивэна Multivan седьмого поколения (T7). Снимок распространила пресс-служба компании.

Пресс-служба Volkswagen Минивэн Volkswagen Multivan седьмого поколения (T7)

Официальная премьера модели состоится в ближайшие месяцы.

Автопроизводитель оснастит T7 головной оптикой с горизонтальной светодиодной полосой, соединяющей фары авто точно такой же, как у Golf последнего поколения.

Экстерьер T7 по сравнению с T6 будет иметь более плавные линии кузова. Также у новой модели капот станет короче.

В салоне машины автопроизводитель установит: цифровую «приборку», мультимедийную систему с крупным тачскрином, а также сенсорные панели вместо классических клавиш.

Соберут новый Multivan на платформе MQB. В качестве силовых агрегатов у модели будут: двухлитровый дизельный мотор либо гибридный двигатель. Возможно появление полностью электрического варианта силовой установки.

Ранее в компании Volkswagen сообщили, что официальная премьера нового бюджетного кроссовера Taigun состоится 31 марта 2021 года. Эта модель станет самой бюджетной моделью автопроизводителя в сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники).

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