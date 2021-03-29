Мурманск, , 15:15 — REGNUM Гибели школьницы Хибинах предшествовало ее произвольное катание по склону горы, сообщает СВУ СКР по Мурманской области.

«Одна из девочек, не осознавая опасности схода снежных масс и находясь без присмотра обвиняемого и других взрослых, не обеспеченная противолавинной экипировкой, начала произвольное катание по склону на лыжах. Это спровоцировало срыв участка снежного покрова, обрушение на нее снежного массива и последующую гибель под завалом», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 22 марта, руководитель тургруппы арестован по обвинению в нарушении требований безопасности. Свою вину он не признает.