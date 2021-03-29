Варшава, , 15:13 — REGNUM Официальные власти Белоруссии якобы «могут занижать реальную численность этнических поляков в республике». Об этом 29 марта сообщается на официальной странице министерства иностранных дел Польши в соцсети Twitter.

«На самом деле польское национальное меньшинство в Белоруссии может составлять до 12% населения этой страны и насчитывать до 1 100 000 человек», — говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что «белорусские поляки, как и другие национальные меньшинства, хотят помнить своих предков и продолжать свои традиции, однако репрессируются режимом Лукашенко».

Напомним, согласно официальным данным последней переписи населения в Белоруссии, поляками назвали себя всего 294 549 человек (3% населения).