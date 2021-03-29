Приштина, , 15:41 — REGNUM Заместитель премьер-премьер-министра Косово Эмилия Реджепи в интервью для боснийского издания Дневни Аваз, опубликованном 28 марта, заявила, что время создания «Великой Албании» и «Великой Сербии» прошло.

Эмилия Реджепи «Все народы Балкан должны понять, что эпоха национализма, шовинистского предпочтения одного народа как высшего, была ошибочной и не принесла ничего доброго. Поэтому, давайте уважать друг друга и уважать ценности разнообразия. Конечно, трудное прошлое не может быть забыто никогда, но наш родительский и гражданский долг — растить наших детей в духе толерантности».

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Говоря о случившемся в прошлом году развале правящей коалиции «Движения за Самоопределения» и Демократической партии Косово, приведшем к вынесению вотума недоверия первому правительству Альбина Курти, Реджепи заявила, что «правительство Курти было разрушено низко и подло, в период пандемии, когда этому не могла противостоять ни одна из внутренних и внешних сил».

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