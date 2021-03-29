Тбилиси, , 15:14 — REGNUM Строительство плотины Намахвани ГЭС на реке Риони в Грузии будет приостановлено, чтобы специалисты еще раз проверили, какой ущерб окружающей среде может быть нанесён при возведении объекта. Об этом, как передаёт интернет-газета Netgazeti, сообщил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Он отметил, что турецкая компания Enka, которая ведёт строительство ГЭС, дала согласие приостановить работы до завершения всех исследований.

«Работы непосредственно строительства плотины будут приостановлены на 9−12 месяцев. Мы получили согласие компании. Всё будет перепроверено еще раз, при участии иностранных и наших экспертов», — сказал Гарибашвили.

Он добавил, что Enka ранее уже заплатила в качестве компенсации за воздействие на окружающую среду 30 млн лари (почти $9 млн по курсу). Кроме того, компания создаст фонд для развития Рионской долины в размере 5 млн лари (почти $1,5 млн по курсу).

Напомним, многие жители Рионской долины выступают против строительства Намахвани ГЭС. Они с прошлого года проводят акции протеста и препятствуют проезду строительной техники на объект.

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