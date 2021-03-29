Москва, , 15:11 — REGNUM Хотя в Москве розничные рынки вроде «Черкизона» почти ушли в небытие, как явление они еще не изжиты полностью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что Минфин РФ и ФНС хотят ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках.

«Розничные рынки давно привлекают внимание фискалов. Есть мнение, что они являются одним из главных каналов отмывания денег «теневого» сектора российской экономики, — сказал Ордов. — Налоговики пытаются поставить очередной препон на пути непрозрачных денег, включая отмывание незаконно нажитых средств. В Москве розничные рынки «шанхайского» типа наподобие «Черкизона» практически ушли в небытие, хотя как явление еще полностью не изжиты. Поэтому в столице вполне возможно представить себе решение этой проблемы путем введения обязательного использования контрольно-кассовой техники».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, инициативу об ужесточении правил выдвинул глава ФНС Даниил Егоров на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

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