Саратов, , 15:30 — REGNUM В Саратовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог») и ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение денежных средств, вверенных виновному, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере») в отношении главы муниципального образования Озинского муниципального района.

Следствием установлено, что в период с мая 2018 года по декабрь 2020 года глава одного из муниципальных образований Озинского муниципального района Саратовской области путем совершения подлога двух решений совета возглавляемого им муниципального образования незаконно увеличил себе ежемесячное денежное содержание. Сумма присвоенных им бюджетных средств составила 383 676 рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области до 10 лет лишения свободы грозит заведующей дошкольным образовательным учреждением, которая подозревается правоохранителями в присвоение казенных денег в особо крупном размере.

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