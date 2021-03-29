Москва, , 15:10 — REGNUM Вывод теневого оборота наличных на розничных рынках решит задачи наполняемости местных и региональных бюджетов в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

«Доля безналичного оборота в России за 2020 год, как сообщает «Сбериндекс», достигла исторической величины в 54,1%. В городах доля покупок с использованием платежных карт составила 56,7%.

Рост объема безналичных расчетов в 2020 году был обусловлен изменениями в потребительских предпочтениях россиян во время пандемии. Тем не менее доля расчетов наличными денежными средствами остается высокой.

Наличные денежные средства используются и в теневом обороте. Ежегодные потери консолидированного бюджета из-за нелегального оборота различной продукции превышают 500 млрд рублей.

В частности, в табачной продукции доля незаконного рынка составляет порядка 15%, а в алкогольной продукции достигает 30%, несмотря на акцизный подходы и систему электронного учета производимой и потребляемой продукции.

Основным местом оборота наличных средств являются вещевые, строительные, продовольственные и иные рынки. Применение контрольно-кассовой техники (ККТ) в процессе деятельности предпринимателей и предприятий розничной торговли регламентируется одноименным законом «О применении ККТ» и нормативными актами.

На сегодня существуют как законодательные исключения, так и объективные причины неиспользования ККТ в процессе совершения сделок купли продажи, что и создает риски неучтенных потоков наличных.

Это территориальные причины, состоящие в невозможности использования ККТ в отдаленных и труднодоступных районах, 17 видов деятельности без использования ККТ, налоговые режимы деятельности предпринимателей.

В свою очередь это создает основу для использования наличных платежей, которые не учитываются с целью налогообложения и позволяют проводить как теневые операции, так и формировать денежные потоки по выводу денежных потоков за рубеж.

Определенные пробелы имеются на законодательном уровне, в части отдельных вопросов и в регламентации границ применения ККТ на розничных рынках в муниципальном и региональном законодательствах.

Задачи сегодняшнего дня диктуют необходимость скрупулезной регламентации вопросов использования ККТ на розничных рынках путем ужесточения требований к деятельности индивидуальных предпринимателей (ИП), сокращения видов деятельности без применения ККТ, видов организаций, уточнения границ применения ККТ и иных вопросов.

Решение этих вопросов позволит снизить теневой оборот наличных денежных средств и пополнить местные и региональные бюджеты», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правила применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках планируют ужесточить Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с Минфин РФ.

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