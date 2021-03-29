Каменск-Уральский, Свердловская область, , 15:09 — REGNUM В Каменске-Уральском Свердловской области Следственный комитет начал проверку после сообщений о якобы бунте заключённых колонии №47. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СКР Александр Шульга.

Сейчас идёт доследственная проверка. Истребована необходимая документация, а также уточняется количество осуждённых, которые нанесли себе увечья.

По предварительным данным, ранения в области предплечий себе нанесли пять человек. По данным СМИ, на это их толкнуло недовольство имеющимися в учреждении порядками, также граждане жаловались на якобы давление со стороны активистов.

По данным ФСИН, бунта в колонии нет, а ситуация является контролируемой. Травмированным заключённым оперативно оказали помощь.

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