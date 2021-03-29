Варшава, , 15:08 — REGNUM Вильнюс полностью поддерживает Варшаву в её позиции по ситуации в Белоруссии. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 29 марта посол Литвы в Польше Эдуардас Борисовас в ходе ХХII сессии совместного Парламентского собрания Польши и Литвы.

«Вильнюс призывает белорусские власти немедленно освободить всех задержанных активистов польской диаспоры в республике и полностью поддерживает позицию Варшавы. Недопустимо такое отношение к представителям национальных меньшинств. Кроме того, мы поддерживаем Варшаву в её помощи белорусской оппозиции и надеемся на то, что Белоруссия вскоре станет демократической страной», — заявил Борисовас.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Белоруссии была задержана председатель Союза поляков Белоруссии Анжелика Борис. Причиной стали подозрения, что Борис может быть причастна к организации ряда мероприятий, посвященных «проклятым солдатам» — польским бандформированиям, которые после Великой Отечественной войны были причастны к убийствам этнических белорусов на востоке Польши.

25 марта сообщили о задержании в рамках этого же уголовного дела еще одного активиста Союза поляков Белоруссии — Анджея Почобута. Ранее по этой же причине была задержана активистка польской диаспоры в Бресте — Анны Панишевой.