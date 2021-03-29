Москва, , 15:07 — REGNUM Железнодорожным направлением по России, который стал самым популярным у туристов для поездок на майские праздники, стал маршрут Москва — Санкт-Петербург. Таковы результаты исследования, проведённого аналитическим центром сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Так, за два года стоимость билета по маршруту практически не изменилась. Средний чек на сегодня 2 289 рублей за билет в одну сторону.

Второе по популярности направление — из Москвы в Казань. Это путешествие по сравнению с 2019 годом теперь обойдётся на 14% дороже — 3 088 рублей вместо 2 717 рублей.

Замыкает тройку лидеров маршрут Москва — Нижний Новгород. Билет в одну сторону обойдется в 1 323 рубля. Это на 29% дороже, чем два года назад. Поезда Казань— Екатеринбург и Москва — Кисловодск занимают четвертое и пятое места соответственно.

По данным, предоставленным Туту.ру, средняя стоимость железнодорожного билета в одну сторону по России с 1 по 10 мая составляет 2713 рублей, а в 2019 году чек был 1872 рублей, то есть на 45% меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае жители России будут отдыхать с 1 по 3 мая по случаю Дня труда, и с 8 по 10 мая — по случаю Дня Победы.