Тирана, , 15:10 — REGNUM 28 марта на одной из самых крупных площадей Тираны «Скандербег» началась массовая вакцинация населения от COVID-19 китайской вакциной Sinovac.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, премьер-министр Албании Эди Рама и министр здравоохранения страны Огерта Манастирлиу лично проконтролировали процесс.

Глава правительства Албании заявил, что, по его мнению, вакцинация всего населения будет завершена к будущей весне, однако может завершится и еще раньше. По словам Рамы, вакцинация населения будет проходить в четыре этапа.

При этом в предстоящий туристический сезон от гостей страны не будут требовать паспортов вакцинации.

В настоящее время в Албании проходит вакцинация лиц в возрасте старше 75 лет. В проведении вакцинации медицинским работникам помогают врачи вооруженных сил Албании.

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