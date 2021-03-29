Рязанский район, , 15:10 — REGNUM Самодельный пистолет изъяли полицейские из дома 50-летнего жителя посёлка Красный Восход Рязанской области. Мужчина утверждал, что оружие ему необходимо для защиты от диких животных, сообщили 29 марта в пресс-службе регионального УМВД.

Во время конфликта с одной из жительниц посёлка рязанец продемонстрировал предмет, похожий на пистолет. Очевидцы сообщили об этом в полицию, в ходе проверки выяснилось, что у мужчины нет разрешения на владение ни охотничьим, ни травматическим оружием. Сотрудники полиции в сарае домовладения обнаружили изготовленный кустарным способом «поджигной» пистолет. Как показала экспертиза это пригодный для стрельбы дульно-зарядный пистолет 3 калибра. Мужчина пояснил, что он живет на окраине посёлка, недалеко от лесополосы, где часто встречаются лисы и бездомные собаки. Огнестрельное оружие он смастерил для защиты от животных. Рязанец знал, что нарушает закон.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.